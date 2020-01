El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, mantuvo comunicaciones telefónicas con el prófugo exjuez supremo y sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, César Hinostroza.

Según el diario ‘Perú21’, el registro de llamadas de Lecaros muestra que, efectivamente, existieron cuatro de estas comunicaciones con Hinostroza Pariachi entre enero de 2016 y diciembre de 2017.

La primera llamada es del hoy titular de la Corte Suprema al entonces magistrado y se realizó el 26 de enero de 2016 a las 8:20 a.m. La segunda fue efectuada por Hinostroza, semanas después de haber jurado como juez supremo, ese mismo día a las 12:39 p.m.

La tercera comunicación es del 15 de febrero del 2017 y se registró a las 7:49 a.m.; mientras que la última fue el 12 de junio del mismo año.

Uno de los celulares desde donde salieron llamadas de Lecaros era una línea institucional que suele brindar el Poder Judicial a los jueces del país. El otro se trataría de la línea personal que por ese entonces manejaba la máxima autoridad de ese poder del Estado.

Al respecto, Lecaros ensayó una respuesta: que quizás Hinostroza lo buscaba para conocer “algún trámite del Consejo Ejecutivo”. “Son cosas del trabajo, imagínate qué voy a recordar yo si hablé con Hinostroza (...) no recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”, respondió el presidente del PJ.

También con ex CNM

En el registro de llamadas, que obra también entre las evidencias de investigación de la fiscal Rocío Sánchez, se advirtieron además comunicaciones entre Lecaros y tres exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Con Iván Noguera existieron 7 llamadas, 10 con Julio Gutiérrez Pebe y una con Guido Aguila Grados. Todos ellos son investigados por el Ministerio Público por haber supuestamente negociado la designación de jueces y fiscales del país, la principal tarea que tenía el CNM y que ahora hará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Lecaros recordó los temas que abordó con dos de ellos. Indicó que Noguera le pidió que contratara a una profesional que recomendaba aprovechando que era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sus llamadas se registraron entre enero y diciembre de 2017.

“Me pedía el puesto para una señorita, que no le di, me habrá llamado dos o tres veces para insistir (...) no habían plazas, con Iván Noguera yo no tenía ninguna cercanía”, explicó.

El otro exconsejero que lo llamó, entre setiembre y diciembre de 2017, fue Gutiérrez Pebe, a quien recibió en su oficina siendo presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y que le pidió una “ayuda” con la casación que había interpuesto el exgobernador de Áncash Enrique Vargas Barrenechea, quien había sido condenado por mentir en su hoja de vida.

“Al final resolvimos en contra, se declaró infundada la casación, él (Gutiérrez) buscaba interceder por el exgobernador”, sostuvo. La sentencia se emitió en diciembre de 2017. Respecto a Guido Aguila, dijo que no recordaba la llamada.