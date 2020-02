César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso (APP), anunció que la bancada que resulte elegida de su agrupación tras el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, será la primera en presentar un proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Vamos a ser la primera bancada en presentar el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, el primer día será nuestra propuesta”, indicó a su salida de la reunión que mantuvieron representantes de su partido con el presidente Martín Vizcarra este lunes en Palacio de Gobierno.

Además, aseguró que apoyarán todos los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo al Parlamento ya que -consideró- los peruanos quieren “un nuevo Congreso”.

“APP tiene la oportunidad de limpiar la imagen del Congreso y responder a lo que los peruanos quieren. Los peruanos quieren un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que trabaje de la mano con el Ejecutivo, un nuevo Congreso que no legisle pensando en intereses personales o de grupos, que tiene que legislar pensando en los peruanos […] Vamos a apoyar todos los proyectos de ley que envíen al Congreso, vamos a respaldar”, afirmó a la prensa.

Asimismo, calificó el encuentro con el mandatario como “muy importante” y detalló que se abordaron temas referidos a las reformas política y judicial, las cuales se comprometieron a apoyar.

“Ha habido compromiso de APP de apoyar la reforma política, de apoyar la reforma judicial. Le hemos pedido al presidente del Perú que declare en emergencia [el sector] salud, para que en base a esa emergencia nacional de salud tenga la oportunidad de invertir en infraestructura, en implementación, contratar más médicos, más enfermeras para todo el Perú […] En otras palabras le hemos pedido al presidente que trabaje por el bienestar y eso significa que invierta en educación, en salud, en seguridad, que no se olvide del tema agrario […] Esta es una gran oportunidad que tienen los partidos de apoyar la gobernabilidad”, dijo.

Finalmente, reiteró que APP respaldará la gobernabilidad y llegará a acuerdos dentro del Congreso.

“Invoco a todas las bancadas a nunca más enfrentamientos, a no pensar en intereses partidarios ni políticos, pensar en el país. Los 33 millones de peruanos están esperando un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que legisle no pensando en intereses personales, no pensando en intereses de grupos, que legisle pensando en el país”, manifestó.





