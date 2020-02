El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado, a cargo de forma provisional del juez Richard Concepción Carhuancho, realiza la audiencia en la que se debate la medida de prisión preventiva para 11 imputados por el caso Rich Port II, entre los que se encuentran el exalcalde del Callao Juan Sotomayor y el excongresista Víctor Albrecht.

Durante su intervención, el exburgomaestre del Callao Juan Sotomayor explicó que fue sometido a una operación debido a que se le detectó cáncer a la próstata y que a la fecha ahora le compromete el estómago. Cuestionó que durante su permanencia en la sede de la Dirincri no tuvo acceso a las medicinas que requieren para su tratamiento.

“Mi abogado ya le explicará que tengo el mismo proceso de cáncer operado hace poco. Es cáncer a la próstata y ha avanzado hasta el estómago […] Les ruego que nos permitan a los que tenemos enfermedades difíciles que por favor nos den las adecuadas pastillas a tiempo y dejen entrar a familiares a tiempo. Mi pedido es que se cumplan con las medicinas y que familiares puedan entregarme los medicamentos. Yo tomo 3 pastillas en la mañana, tarde y noche”, dijo.

Por su parte, el exparlamentario Víctor Albrecht también demandó el acceso a medicinas tras sufrir de cáncer al estómago y de presión arterial. Sostuvo que no se le estaría permitiendo llevar un adecuado tratamiento por esta enfermedad debido a que cumple detención preventiva. Cuestionó que a sus familiares no se les haya permitido el acceso en los horarios de visita. “El día de ayer no dejaron ingresar a mi hermana para entregarme las pastillas”, reclamó.

En respuesta, la representante de la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, Sandra Castro Castillo, afirmó que las actas fiscales del 10 y 13 de febrero corroboran que se les entregó las medicinas correspondientes a los detenidos y que se cumplió con el ingreso de familiares.

El juez Richard Concepción Carhuancho indicó a Juan Sotomayor y a Víctor Albrecht que sus abogados deben presentar la documentación precisando las medicinas que necesitan para su respectivo tratamiento a fin de que se les brinde las facilidades mientras cumplen prisión preventiva.

#Ahora. Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado reinicia audiencia sobre prisión preventiva de 36 meses contra exalcalde Juan Sotomayor y excongresista de Fuerza Popular Víctor Albrecht, como cabecillas de organización criminal Rich Port II pic.twitter.com/kPGXz7vXzZ — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 14, 2020

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra Juan Sotomayor y Víctor Albrecht, presuntos cabecillas de la organización criminal Rich Port II.

Según la investigación fiscal, ellos serían los presuntos cabecillas de la red que se apropió de los recursos de Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (Eslimp) a través de la contratación de trabajadores ‘fantasmas’.

Los detenidos son acusados de los delitos de organización criminal y extorsión en perjuicio de Eslimp y el Estado peruano.

Juan Sotomayor y Víctor Albrecht solicitan facilidades para acceder a medicación para tratamientos durante audiencia de pedido de prisión preventiva. (Video: Canal N)









