El coronel PNP Walter Tello Brediñana señaló que no sabe de qué manera llegó una copia del documento de la pericia contable que realizó sobre las finanzas del partido Fuerza Popular al local de la agrupación política.

"He hecho una pericia [a Fuerza Popular] a través de la Policía, se llevaron los documentos a nuestra oficina, me lo encomendaron a mí, sí los he recibido. Se hizo la investigación, está prohibido ir a las instalaciones [del partido]. Esa pericia yo la he hecho formalmente, no sé cómo ha llegado ahí [al local del partido] la copia”, manifestó a ATV.

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien está a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori por el supuesto delito de lavado de activos, anunció esta mañana que citará al coronel Tello Brediñana para que declare luego de que se hallara en las oficinas de Fuerza Popular un informe pericial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) que cuenta con su sello original. El documento tiene fecha 26 de diciembre del 2016.

En este informe se asegura que el partido fujimorista sustentó correctamente sus gastos de campaña y proselitistas entre 2001 y 2015.

Al respecto, Tello Brediñana negó que haya algún favorecimiento hacia la agrupación política liderada por Keiko Fujimori y que, cuando se llevó a cabo el peritaje, se desconocían los alcances de la investigación por el caso Lava Jato.

"No he favorecido a Fuerza Popular, solo hice una pericia. Es una apreciación apresurada [decir que hubo favorecimiento] nosotros tenemos que sustentar, he hecho mi trabajo de forma aislada. Me pasaron [el caso] para que apoye, se entregó. En ese entonces no se sabía lo de Odebrecht, fue un trabajo inicial”, refirió.

El fiscal Pérez Gómez consideró, además, que este documento sería una muestra de que Keiko Fujimori e integrantes del partido Fuerza Popular, buscaban “acercamientos" no solamente con jueces y fiscales, sino también con miembros de la Policía Nacional.

“Indica que en efecto hubo todo un montaje para favorecerse a la investigación. Ya habían manifestado los testigos y colaboradores que estaban buscando favorecerse en la investigación a través de todos estos acercamientos que se tenía no solamente a jueces, fiscales sino también estamos comprobando a los peritos de parte de la PNP”, afirmó el representante del Ministerio Público a los medios.

