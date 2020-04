En un comunicado remitido a un medio de comunicación, el abogado Carlos Alberto Wiesse Asenjo, el sujeto que protagonizó actos discriminatorios contra un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú que patrullaban por las calles de San Isidro ante la cuarentena por el COVID-19, ahora busca pedirle disculpas a esa institución y a la ciudadanía.

“Yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad, ni nada, por eso eres policía. No sé por qué te aplauden si es tu trabajo”, le había dicho a los efectivos y además vociferaba insultos contra los agentes desde el interior de su departamento, como se recuerda en este video:

Carlos Wiesse pide disculpas

Luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) anunciara que la Procuraduría del sector recibió la instrucción de iniciar acciones legales contra este ciudadano y que el Colegio de Abogados deplorara los comentarios racistas de sujeto en mención, Carlos Wiesse se disculpó así.

“Les pido disculpas por las ofensivas e incoherentes frases que dije hace unos días producto del consumo excesivo de alcohol y la situación actual de estrés e incertidumbre por la pandemia. No hay justificación válida para esta reprochable actitud. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares de la Patria y vienen realizando una labor loable para protegernos de esta pandemia, incluso poniendo en riesgo sus vidas” , escribió en su comunicado leído en RPP.

“Luego de este exceso que me causa profunda vergüenza, en pleno uso de mis facultades y en plena conciencia expreso que todos los peruanos somos iguales y que nunca deben darse vergonzosas situaciones como las que dije en estado de ebriedad, situación que he decidido encarar con ayuda profesional”, agregó.

Así se presentaba Carlos Wiesse

