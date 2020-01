El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos consideró poco probable que se repita la situación del 30 de setiembre del año pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República y convocó a elecciones extraordinarias.

En Canal N, señaló que la disolución del Parlamento por una segunda negación de confianza es una “situación anómala, excepcional, de última ratio” cuya solución es “política” y debe hacerse a través del diálogo entre las fuerzas políticas.

“Muy raro [que vuelva a ocurrir una situación como la del 30 de setiembre], yo lo dudo mucho porque tendrían que presentarse una serie de supuestos que normalmente representan el valor de cuatro años”, expresó.

“No olvidemos de que la crisis política alcanza su punto más alto con la presentación de la cuestión de confianza, la disolución del Congreso y se soluciona con la sentencia del Tribunal Constitucional, pero sobre todo con las elecciones del pasado domingo. Es una crisis que tiene larga duración que prácticamente se inicia con la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski”, añadió.

Ramos explicó que se han establecido dos “candados” en la sentencia del TC sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso: que una cuestión de confianza no debe ser presentada “en blanco”, es decir, al detalle; y que ciertas competencias exclusivas del Congreso no pueden invadirse.

“No podría haber una cuestión de confianza presentada en blanco, es decir, se necesita especificar al detalle de qué se trata. Hay otra situación por la cual no podría presentarse una cuestión de confianza: cuando se trata de invadir o transgredir una cláusula de intangibilidad democrática, que de pronto se pueda cambiar de régimen político al país o cuando se vulnere un derecho fundamental, o que se quiera cambiar la economía social de mercado”, acotó.

En ese sentido, refirió que el TC también determinó que el Ejecutivo no puede invadir competencias que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República, como el que presentó el entonces primer ministro, Salvador del Solar, sobre la elección de miembros del Tribunal.

"Nosotros establecimos un candado en cuanto a que ciertas competencias exclusivas del Congreso no pueden invadirse. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no habría podido presentar una cuestión de confianza para que nombren a un magistrado del Tribunal Constitucional. Eso en la sentencia no se podría hacer", agregó.

Finalmente, Ramos detalló que en el fallo del TC también se plantea reforzar el principio de cooperación y de solución democrática entre el Ejecutivo y el Legislativo en casos de crisis política, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el nuevo Congreso elegido el domingo 26 de enero.

“Un candado que hemos puesto es reforzar el principio de cooperación y de solución democrática […] el nuevo Congreso es preciso que dé una lectura atenta al texto de la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre todo en materia en el hecho de haber plasmado de manera clara dos principios: de cooperación entre el Ejecutivo y Legislativo, y de solución democrática”, sentenció.