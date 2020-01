El candidato del Frepap con el número 10 por Lima, Richard Rubio, afirmó esta mañana que está a favor de que se venga aplicando, desde 2016, el Enfoque de Género en la currícula escolar, ya que esta busca la “igualdad de oportunidades”.

“El Enfoque de Género está plasmado en la currícula desde el 2016. (...) Es algo global que beneficia a los jóvenes y niños para decir que todos somos iguales en cuanto a oportunidades de desarrollo y educación. No hay nada malo en eso. Si no hay nada que se sale de lo beneficiario para el desarrollo tanto material como espiritual de los educandos, no podemos ser negativos a eso”, indicó en una entrevista a América Noticias.

Sin embargo, prefirió no adelantar opinión sobre un posible cambio en la Constitución que permita la Unión Civil o el Matrimonio Igualitario.

Por otro lado, indicó que una de las principales propuestas del Frepap es el desarrollo agropecuario industrializado. Señaló que se debe revisar los derechos laborales de los agricultores. “No puede ser posible lo que se le paga a los agricultores”, dijo.

Cabe indicar que Richard Rubio aún no está seguro de si se convertirá en congresista y espera el conteo final de la ONPE.

