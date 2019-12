Juan Luis Campos, reconocido danzante de tijeras que reside la zona de Huaycán en el distrito de Ate Vitarte, solicitó apoyo para que sea operado en la pierna derecha, a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Él sufrió una fractura cuando participó en una presentación artística mostrando su talento, el pasado 15 de septiembre

En declaraciones para Canal N, el también director de la agrupación “Yawar Llacta”, contó que cayó de una altura de aproximadamente cuatro metros, y desde ese día usa una prótesis de metal que le impide realizar sus actividades con normalidad. Él danzante de tijeras denunció que no le realizaron bien la operación en el hospital Cayetano Heredia.

“Tengo una fractura muy fuerte que hasta ahora me impide hacer mis actividades como lo he venido haciendo. He viajado a 19 países llevando este arte a nombre del Perú […] Bueno, me operaron en Cayetano Heredia. Lamentablemente la operación ha salido mal. En el hospital de Huaycán he estado llevando mis tratamientos, pero los médicos me dijeron que no estaban pegados bien los clavos bien a los huesos y necesito una nueva operación”, dijo.

Campos pidió ayuda para ser intervenido quirúrgicamente lo más pronto posible para continuar con sus actividades. Indicó que ahora continúa un tratamiento en el hospital de Huaycán, pero que los trámites para ser operado demoran.

“Los médicos señalan que si me quiero atender particularmente [la operación] puede costar de 7 mil soles para arriba. En cuanto al SIS, va a demorar un tiempo porque es un trámite”, insistió.

-Minsa garantiza atención-

La ministra de Salud, María Isabel Hinostroza, anunció que su sector se comprometió a ayudar al reconocido danzante de tijeras que necesita una operación en la pierna derecha.

“He hablado con él por teléfono y me ha contado su situación. Estamos realmente preocupados y de inmediato estamos ofreciendo la ayuda para que pueda ser atendido de inmediato. Es una persona que ha aportado a nuestro país en el tema de cultura y merece toda nuestra atención a través del SIS. Estamos haciendo las diligencia y coordinaciones correspondientes”, refirió la titular del Minsa para RPP Noticias.

Danzante de tijeras que vive en Ate pide ayuda para operación en una pierna. (Video: Canal N)