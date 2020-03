La congresista Arlette Contreras renunció a la bancada del Frente Amplio este último jueves y solicitó, a través de una carta enviada al presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, que pueda ser incluida en su condición de no agrupada, en tres comisiones, siendo la primera de ellas la Comisión de la Mujer y Familias.

“En mi condición de congresista no agrupada, se sirva usted a disponer mi asignación como miembro titular a las siguientes comisiones ordinarias del Congreso de la República, en el orden de prioridad: 1. Comisión de la Mujer y Familias, 2. Comisión de Relaciones Exteriores, y 3. Comisión de Constitución y Reglamento”, señaló la legisladora.

La carta fue enviada al despacho de Merino de Lama a las 2:14 p.m. del jueves 26 de marzo, según el documento difundido por RPP.

Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, confirmó que la mañana de ese mismo día recibieron de parte de Arlette Contreras su decisión de apartarse de la bancada, luego que la votación de este grupo parlamentario los decantara para que presidan las comisiones de Inclusión Social y Pueblos Indígenas.

“Hubo ciertas tensiones con Arlette porque nosotros en el partido hicimos una reunión para evaluar en qué comisiones participábamos. Lo que hicimos fue una votación y, lamentablemente, la Comisión de Mujer no fue una prioridad”, dijo la congresista.

En la carta de renuncia presentada ante sus ahora excolegas del Frente Amplio, Contreras señaló que seguirá apoyándolo en los puntos que sean coincidentes, y dijo que esperará su apoyo en temas de su agenda propio.

“Lo mejor es dar un paso al costado [...] Cuenten conmigo respecto a puntos en lo que podamos coincidir y espero contar con ustedes en el desarrollo de mi agenda, algo que siempre he deseado de parte de ustedes, vuestro apoyo. Solo eso y nada más. Me paso a despedir deseándoles de corazón el mejor de los éxitos en vuestras carreras políticas, mis más sinceros abrazos, de esos fraternos que se dan con humanidad. Hasta otra oportunidad. Por favor no olviden luchar por las mujeres también”, escribió.





