La entrega de los útiles escolares solicitados por los colegios públicos o privados deberá hacerse de manera progresiva y no en un mismo día, informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“Esto es bastante importante porque existen muchos colegios que han estado pidiendo la entrega de la lista de útiles escolares desde el primer día de clases o en la primera semana”, dijo Rocío Llanos, funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi.

La disposición para que la entrega de útiles sea progresiva, contenida en el Decreto de Urgencia 002-2020, evitará perjudicar la economía familiar de los hogares, dado que los padres también tienen otros gastos, como pagar la cuota de ingreso o la matrícula.

"El colegio calendarizará en su reglamento interno la entrega progresiva de los útiles escolares de acuerdo con el servicio educativo", agregó.

Sostuvo que ninguna institución educativa puede pedirles a los padres de familia que entreguen la lista de útiles escolares dentro de los 30 primeros días del mes. “Es decir, pueden entregarse a partir de abril”.

En otro momento, manifestó que se ha detectado en muchos colegios un direccionamiento de la compra por determinadas marcas de útiles. "Esta totalmente prohibido que el colegio establezca la marca de útiles. Los padres de familia pueden decidir lo que van a adquirir para sus niños".

Citó diferentes casos descubiertos en el último año escolar. "Por ejemplo, si los alumnos no traían los útiles de las marcas que señalaban se tendrían por no entregados o no serían aceptados. Conductas de este tipo son muy antiguas y han sido sancionadas en reiteradas ocasiones por el Indecopi".

Modificación de Ley 26549

Debe indicarse que el Decreto de Urgencia 002-2020, publicado en enero último en el Diario Oficial El Peruano, establece las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la informalidad en la prestación de los servicios educativos de gestión privada y su fortalecimiento. Allí se señala, también, que están prohibidos los pagos ya mencionados.

El Indecopi y el Ministerio de Educación (Minedu), a través de Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, desarrollan la campaña nacional Al Colegio con el Indecopi 2020, para fortalecer el conocimiento y cumplimiento de los derechos de padres y alumnos en los servicios que ofrecen los colegios privados.

Agencia Andina

