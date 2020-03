La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima empezó un proceso de pérdida de dominio sobre los bienes del expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por supuestamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht.

Toledo Manrique abandonó el último viernes la correccional de Maguire (California) luego de que el juez de la Corte del Estado de Norte de California aceptara el pedido de su defensa ante el riesgo de ser contagiado con coronavirus (COVID-19).

“Lo que sabemos es que se viene armando un expediente en el que se quieren afectar los bienes del señor Toledo. Pero dos de ellos (Las Casuarinas y Torre Omega) ya están afectados, por lo que, posiblemente, quieran hacer la transferencia oficial de estas a nombre del Estado pues Josef Maiman ha reconocido que a él se le entregó el dinero ilícito, y que con eso compró él la casa de las Casuarinas”, señaló su abogado Roberto Su a El Comercio.

En el caso de los bienes de Punta Sal (Tumbes) y Camacho, Su Rivadeneyra dijo que el dinero fue prestado por Maiman, y que, con ello, se financió parte de la hipoteca de ambos inmuebles. Por tanto, indicó, la fiscalía buscaría afectar el porcentaje de cada uno de estas casas.

“Pero hay que tener en cuenta que, mientras no se establezca la responsabilidad penal (de Toledo y Karp) los bienes no pueden ser afectados. Además, se debe tener en cuenta que el préstamo de dinero lo recibió sin conocer el origen de ese dinero, que se hizo siete u ocho años tras, cuando no se sabía de Odebrecht”, agregó el abogado de Toledo.

Cabe indicar que la pérdida de dominio es el mecanismo que permite al Estado perseguir los bienes que un investigado adquirió con fondos de origen ilícitos. Se tramita a través de la vía judicial de manera separada de los procesos o eventuales condenas.

En total, las propiedades inmuebles relacionadas al exjefe de Estado son cuatro y fueron incautadas por el Ministerio Público tras iniciarse las investigaciones contra Toledo en enero del 2017.

Alejandro Toledo es investigado por el equipo especial Lava Jato por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la carretera Interocieánica. Por este caso afronta un proceso de extradición en Estados Unidos.





