El expresidente Alejandro Toledo se negó a hablar de su situación judicial, luego de ser liberado para evitar el riesgo de contagiarse con el coronavirus (COVID-19) en una correccional de Estados Unidos.

Fue la periodista Juliana Oxenford quien logró comunicarse con el exmandatario en dos ocasiones. "No, no, no [voy a dar entrevistas]", dijo el líder del otrora partido Perú Posible en una primera comunicación telefónica.

En la segunda llamada y tras la insistencia de la periodista, que le preguntó sobre el inicio del proceso de extinción por parte de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, que permite al Estado perseguir los bienes que un investigado adquirió con fondos de origen ilícitos, Toledo respondió: “¿De qué es eso?”.

Al recordarle que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia peruana, Alejandro Toledo se ofuscó: “No voy a dar ninguna declaración, me disculpa, no puedo. Me disculpa. Respete mi opinión. ¿Usted me está acusando o me está haciendo una pregunta?”.

Como se recuerda, Toledo Manrique abandonó el último viernes la correccional de Maguire (California), lugar en el que se encontraba detenido como parte del proceso de extradición al Perú. “¿Por qué?”, preguntó el exmandatario al ver a los hombres de prensa.

Un día antes el juez Thomas S. Hixson acogió el requerimiento de la defensa del exmandatario que solicitaba que este abandone la correccional de Maguire, donde se encontraba recluido, por el temor de que se contagie de coronavirus (COVID-19).

Dicha orden dispuso que Toledo Manrique abandone la correccional una vez que pague US$500 mil en efectivo de un total de US$ 1 millon de fianza.

El viernes, el juez Vince Chhabria rechazó la apelación presentada por la fiscalía de Estados Unidos a la orden que variaba la prisión del expresidente por una de arresto domiciliario.

Como parte de las disposiciones adoptadas para evitar la fuga de Toledo Manrique, se le ha instalado un grillete que será monitoreado vía GPS.

El ex mandatario fue detenido el pasado 16 de julio del 2019 en su vivienda en Menlo Park (California). Sobre él pesan dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses dictadas por el Poder Judicial del Perú a raíz de las investigaciones que se le siguen por los casos Odebrecht y Ecoteva.