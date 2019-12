La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, afirmó que la situación del expresidente Alberto Fujimori en el penal de la Diroes se podría “endurecer” debido a que no puede realizar proselitismo político al estar privado de la libertad cumpliendo una condena de 25 años.

“Él [Alberto Fujimori] no puede hacer lo que estaba haciendo, él está privado de su libertad y no puede tener participación en la política […] Esto debería investigarse porque no es dable que un interno tenga esa libertad de participar en la política”, expresó.

En Canal N, explicó que una posibilidad de sanción contra Fujimori es limitar el tiempo de visitas, pero eso dependerá de la investigación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que determinará si la llamada telefónica se hizo a través de un celular, algún otro medio electrónico o el teléfono público de la Diroes.

“Se podría endurecer la situación del expresidente. Una posibilidad es ponerle limitaciones para el tiempo de visitas que recibe […] Tengo entendido que él ha tenido amplio margen de visitas. Evidentemente, la respuesta, luego de la investigación, va a ser identificar qué tipo de medida va a ser la más adecuada”, aseveró.

Revilla admitió que el costo promedio para mantener al expresidente bordea los S/ 36,667, casi igual que 45 presos en penales regulares, principalmente por el personal administrativo, incluyendo médicos y enfermeras, a cargo de sus cuidados, como lo informó el diario 'El Comercio'.

“Estamos hablando de una persona, pero de una persona que debe tener todos los servicios alrededor y estamos hablando de un expresidente. No es una persona común que ha cometido una falta disciplinaria o un delito, es un expresidente. Por eso se tiene una consideración especial”, remarcó la titular del Minjus.

Como se recuerda, Crisóstomo Benique, excandidato al Parlamento de Fuerza Popular, afirmó que el expresidente Alberto Fujimori le confirmó que él iba a tener el número 4 de la lista del partido naranja en Puno.

Tras señalar que se reunió en dos oportunidades con el exmandatario, en una entrevista al diario ‘El Comercio’, Benique Apaza agregó que espera verlo una tercera vez para pedirle disculpas por difundir el audio de su conversación.