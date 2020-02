Carla García, la hija mayor de Alan García, reveló que el fallecido expresidente le contó en varias ocasiones que tenía pensado suicidarse si es que era detenido y señaló que era una decisión “bien pensada”.

En el programa “Vida y milagros” de la periodista Milagros Leiva, señaló que para ella el amor más grande es “cumplir la voluntad de nuestros seres queridos” y “aceptar sus deseos”.

“¿Tú quieres si yo sabía que mi papá se iba a matar? Sí. Claro que sí. Específicamente conmigo lo había conversado varias veces. Quizá es lo más doloroso que le puede tocar a una hija. Se lo agradezco mucho porque a mí me agarró preparada […] A mí sí me dijo, lo conversamos varias veces”, expresó.

“Me di cuenta [de] que era su decisión y que lo tenía muy bien pensado. El máximo amor no está en salvar a una persona de hacer lo que quiere hacer, está en aceptar sus deseos”, añadió.

Como se recuerda, Alan García se suicidó disparándose un balazo en la cabeza el 17 de abril de 2019, cuando iba a ser detenido de manera preliminar por la fiscalía en su vivienda por el Caso Odebrecht.

En el último día de su velorio, su hija Lucía García leyó una carta que el exmandatario dejó, donde insistía en su inocencia en el escándalo de corrupción por el que iba a ser arrestado cuando se quitó la vida.

“Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos”, escribió en la misiva.

“Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo. Y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse”, sostuvo García en la carta.