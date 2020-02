Raúl Noblecilla, abogado del exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava Guibert, reveló este miércoles de la existencia de conversaciones que evidenciarían que el exmandatario envió directivas para la protección “de los brasileños”, quince días antes de su muerte.

"Estarían por aparecer documentos anteriores a la famosa [conversación entre] Roxanne [Cheesman] y [Jorge] Barata, que van a dar cuenta de que Alan García -15 días antes de que tome la decisión de irse-, mostraba pánico, preocupación extrema, hablaba y mandaba mensajes de: ‘hay que ayudar a los brasileros, hay que ver cómo los apoyamos’. ¿Quién era Alan García 15 días antes de su muerte?”, cuestionó Noblecilla en El Informativo en Nacional.

Según indicó, se trata no solo de conversaciones de Whatsapp que saldrán “en su momento” sino también de documentos.

“[¿Hay copias de Whatsapp de García dando directivas?] No solo de Whatsapp, tenemos muchas formas no solamente de ir por la ruta sino de terminar la ruta con lo que va a pasar. Va a salir en su momento, tienes mi palabra”, dijo.

El abogado fue consultado sobre si estas directivas iban direccionadas al Congreso de la República a fin de proteger a funcionarios de Odebrecht.

“Puede ser uno de los canales que él buscaba [...] Me provoca hacer un comentario político, pero no quiero que se politice, quiero dejarlo en el ambiente legal. Si coincido en que era una de las grandes maniobras no solo para persuadir sino para intentar seguir controlando y García, valgan verdades, era muy ducho en esto”, explicó.

Asimismo, destacó que Alan García sentía “temor” de las acciones que pudiera tomar la fiscalía al verse “cercado” ante evidencias que presuntamente lo involucraban en actos de corrupción.

Agregó que las declaraciones de Luis Nava Guibert ante el Ministerio Público están siendo corroboradas con pruebas documentales que también han sido puestas a disposición del equipo especial del caso Lava Jato.

“Se quejan mucho de que [Luis] Nava no prueba, lo dejan hablar y no les importan las pruebas. Te voy a poner algunos pocos ejemplos [...] El señor Nava, entre unas de las muchas cosas, habló del soborno de García al fiscal del caso El Frontón. Toda la documentación que sustenta y que demuestra que efectivamente a este fiscal se le pagó 50 mil dólares, toda la información que sustenta que a ese fiscal se le consiguió un trabajo en el gobierno de Alan García, ha sido corroborada”, refirió.

Noblecilla indicó que también se ha corroborado la entrega de 200 mil dólares de parte de Jorge Barata en la vivienda del exmandatario y en presencia de Luis Alva Castro.

Finalmente, precisó que han solicitado protección “urgente” no solo para Luis Nava y sus hijos sino también para él y su familia.





LEE TAMBIÉN

● Brasil confirma el primer caso de coronavirus en Latinoamérica

● “I Am Not Okay With This”: lo que traerá la nueva serie de Netflix

● Android 11: listado de smartphones que recibirán actualización

● Champions League: resultados de los partidos de ida por octavos de final

● Un perro espera pacientemente al cartero todos los días para recibir caricias